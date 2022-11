Straßenverkehr in Solingen : Politische Staus im Solinger Westen sind nichts Neues

Am 21. November startet der erste Abschnitt der Großbaustelle Höhscheider Straße / Mühlenstraße. Foto: Peter Meuter

Meinung Solingen Pendler und Anwohner stehen an der Baustelle Mühlenstraße vor der nächsten Härteprobe. Das Grundproblem mit Staus ist aber strukturell.

Immerhin eines ist diesmal besser gelaufen, als dies bei früheren Gelegenheiten der Fall gewesen ist. Bereits im Vorfeld der am Montag beginnenden Großbaustelle Mühlenstraße / Höhscheider Straße hat die Stadt große Hinweisschilder aufstellen lassen, mit denen die Verkehrsteilnehmer nun schon seit Tagen auf die anstehenden Probleme sowie auf Umleitungen aufmerksam gemacht werden.

Ob’s am Ende reicht, den Ärger der Betroffenen zu besänftigen, bleibt zwar abzuwarten. Gleichwohl gebietet es die Fairness, zunächst ein Lob auszusprechen. Denn schließlich handelt es sich bei den Schildern um einen Service, von dem die Autofahrer vor rund einem halben Jahr am anderen Ende Solingens nur träumen konnten. Zur Erinnerung: Damals kam die Baustelle auf der Kohfurther Straße in Richtung Wuppertal sowohl für Anwohner, als auch Pendler quasi über Nacht. Und selbst die Stadtwerke Wuppertal waren nicht ausreichend informiert worden, so dass deren Buskunden in der Linie CE 64 genauso wie die Autofahrer über Wochen regelmäßig im Stau stecken blieben – ehe im Herbst Straßen.NRW mit einer Maßnahme auf der L 74 noch einmal für weitere Behinderungen sorgte.

Mit der Info hat es jetzt also in Ohligs und Aufderhöhe besser funktioniert. Doch sonst steht zu befürchten, dass es erneut zu chaotischen Situationen kommt. Denn in der Umgebung der neuen Großbaustelle laufen längst weitere Maßnahmen wie etwa auf und unterhalb der Viehbachtalstraße, weswegen sich im Solinger Westen einmal mehr eine verkehrstechnisch unangenehme Mischung aus Behinderungen zusammenbraut.

Das Nachsehen dürften dann erneut auch die Anwohner der Ausweichrouten haben. Wobei den unter Lärm leidenden Anwohnern genauso wie den im Stau stehenden Pendlern klar sein wird, dass das Grundproblem weder die einzelnen Baustellen, noch deren bisweilen unglückliche Koordinierung sind. Vielmehr ist es speziell im Westen der Stadt die seit Jahrzehnten verfehlte Verkehrspolitik, die dazu führt, dass die Staus einen politisch zu verantwortenden Dauerzustand darstellen.