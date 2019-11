Straßenreinigung in Solingen : Technische Betriebe stellen Stadtbildwarte ein

Solingen „Stadtbildpflege“ ist seit rund drei Jahren ein Thema in Solingen. Jetzt werden dafür zusätzliche Mitarbeiter eingestellt.

„Stadtbildpflege“ ist seit rund drei Jahren ein Thema in Solingen. Bereits 2017 wurden Extra-Kräfte rekrutiert. Am Hofgarten sind die städtischen Reinigungskräfte beispielsweise in zwei Schichten unterwegs und damit auch an Samstagnachmittagen vor Ort. „Es gibt schon Schwerpunkte, wo wir sehr präsent sein werden“, sagt Martin Wegner, Leiter der Technischen Betriebe, über den Einsatz der neuen Stadtbildwarte. Er denkt dabei etwa an Wege zu Kindergärten, auf denen auch Hunde ausgeführt werden.