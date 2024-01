Konzept soll demnächst vorliegen Stiftung will bei Sanierung des Botanischen Gartens in Solingen mitreden

Gleichzeitig ist der Förderverein aber zuversichtlich, nach der Präsentation der endgültigen Umgestaltungspläne einen Kompromiss zu finden. So ist das nächste Gespräch zwischen Stiftung und Stadt für Februar anvisiert, sodass Matthias Nitsche und die anderen Vorstandsmitglieder davon ausgehen, bis dahin ausreichend Gelegenheit haben, die entsprechenden Unterlagen in Augenschein nehmen zu können. Tatsächlich will die Stadt, dass der Botanische Garten, obwohl er in Gräfrath liegt, von dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) „Zukunft Solingen-Wald 2030“ profitiert. Deshalb hatte der Rat bereits im Vorfeld beschlossen, das ISEK-Gebiet nicht an den Bezirksgrenzen, sondern auch an „städtebaulichen Zusammenhängen“ auszurichten.