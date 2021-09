Prozess gegen Mann aus Solingen : Stiefsohn misshandelt? 40-Jähriger vor Gericht

Der Angeklagte brach vor Gericht in Tränen aus. Foto: David-Wolfgang Ebener

Solingen/Wuppertal Am ersten Prozesstag hatte das Gericht einen sich selbst bemitleidenden Angeklagten erlebt. Der 40-jährige Solinger soll im Jahr 2017 den Sohn seiner Lebensgefährtin schwer misshandelt haben.

Mit dem Kopf in das Toilettenbecken gedrückt und die Spülung betätigt, über Stunden hinweg am Geländer gefesselt und dazu genötigt, die eigenen Exkremente zu essen: Sollten sich die Anklagevorwürfe am Ende der Beweisaufnahme bestätigen, hatte der damals Siebenjährige ein Martyrium zu erleiden. Der Angeklagte brach in Tränen aus, als er dem Gericht eine Situation schilderte, inmitten derer der Stiefsohn zu ihm gesagt haben soll, dass er nicht sein Papa sei und dass er ihm gar nichts zu sagen habe. Dann habe er den Gürtel gesehen und zugeschlagen. Alles andere? Aus seiner Sicht offenbar der blühenden Fantasie eines Kindes geschuldet.

Gottlob hatte es damals ein soziales Netz gegeben, das man getrost als vorbildlich bezeichnen kann. Das verhaltensauffällige Kind war – nach dem dritten Schulwechsel gerade in die 2. Klasse eingeschult – einer aufmerksamen Klassenlehrerin aufgefallen, die nun in ihrer Zeugenvernehmung sagte: „Uns kam das alles komisch vor.“ Gemeint war damit das „blaue Auge“, von dem der Junge anfangs sagte, dass er sich auf dem Spielplatz verletzt habe. Als man die Eltern hatte informieren wollen, habe der Siebenjährige geweint und gebettelt, das keinesfalls zu tun. Er habe Angst vor dem Freund seiner Mutter, der würde ihn schlagen – und auch das blaue Auge habe er ihm zu verdanken. In der Schule lief es fortan so, wie es laufen sollte: Die Schulsozialarbeiterin wurde hinzugezogen, die Schulleitung wusste Bescheid und schnell kam auch die städtische Kinderschutzbeauftragte mit ins Boot.