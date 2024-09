Zentrale Trauerfeier in Solingen „Fanatische Islamisten wollen zerstören, was wir lieben“

Eine Woche ist es her, dass die Menschen in Solingen an einem so schönen Sommerabend zusammen ihr Stadtjubiläum feiern wollten. Auch am Sonntag sind viele von ihnen wieder zusammengekommen. Doch diesmal tragen sie schwarz. Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD) spricht bei der Gedenkveranstaltung im Theater und Konzerthaus von „schweren Tagen der Trauer“. „Es ist gut, dass wir hier sind“, sagte er. „Es ist ein Zeichen, dass wir in der Not nicht alleine stehen.“