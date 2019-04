Personal fehlt : Freizeitpark Ittertal bleibt geschlossen

Der Park ist zu. So wie es aussieht, wird dies auch noch einige Zeit so bleiben. Eine Öffnung wäre frühestens nach Ostern möglich – wenn überhaupt. Foto: Zelger, Thomas

Solingen Jahrzehntelang öffnete die idyllisch gelegene Anlage mit Beginn des Frühjahrs. Das ist dieses Mal nicht der Fall. Ob der Park jemals wieder Besucher begrüßt, steht in den Sternen. Bis jetzt wurde kein Käufer gefunden.

Es handelt sich um eine echte Solinger Institution. Schon seit dem Jahr 1898 gehört die idyllisch gelegene Anlage am Nordrand von Wald zu den beliebtesten Ausflugszielen in der Region. Ganze Generationen von Kindern tauchten hier in eine ebenso geheimnisvolle wie faszinierende Wunderwelt ein und ließen sich zum Beispiel von Figuren im verwunschen wirkenden Märchenwald verzaubern. Doch jetzt droht dem Freizeitpark Ittertal das Aus. Denn augenblicklich ist vollkommen unklar, ob die Anlage jemals wieder ihre Tore öffnen wird.

Das hat der Betreiber des Freizeitparks, der Düsseldorfer Geschäftsmann Bruno Schmelter, jetzt auf Anfrage bestätigt. „Wenn überhaupt, werden wir mit dem diesjährigen Betrieb frühestens nach Ostern loslegen“, sagte Schmelter, der den Park mit dem weithin bekannten Wasserkarussell seit dem Jahr 2002 unter seinen Fittichen hat, in dieser Woche im Gespräch mit unserer Redaktion.

Der Eingang zum historischen Freizeitpark Ittertal: Wo früher die Besucher Schlange standen, breitet sich augenblicklich eher Tristesse aus. Foto: Zelger, Thomas

Info Geschichte des Parks reicht bis 1898 zurück Die Anlage Der Park erstreckt sich auf 35.000 Quadratmetern. Die Anfänge datieren auf dem Jahr 1898. Bruno Schmelter übernahm das Ensemble 2002. Unfall 2007 brach die Krone des Kettenkarussells ab. Glücklicherweise gab es nur sieben Leichtverletzte. Das Kettenkarussell ist nicht mit dem Wasserkarussell zu verwechseln.

Der Grund für die schlechte Nachricht: Dem „Familien-Paradies Ittertal“ ist das Personal ausgegangen. Was zur Folge hat, dass es die Eigentümer-Familie Schmelter in den zurückliegenden Wochen und Monaten nicht mehr schaffte, mit den Aufräum- sowie Reparaturarbeiten nachzukommen, die normalerweise vor jeder neuen Sommersaison an den Geräten beziehungsweise auf den Flächen im Freizeitpark anstehen.

Tatsächlich blieb nur Zeit für die wichtigsten Aufgaben. „Selbstverständlich versorgen wir unsere Tiere, zwei Esel und zwei Ziegen“, betonte Bruno Schmelter, der immer noch versucht, den kleinen Freizeitpark an einen neuen Betreiber zu verkaufen. Allerdings war auch dieses Unterfangen bislang nicht vom Erfolg gekrönt. „Wir haben bedauerlicherweise nach wie vor keinen Nachfolger“, sagte der erfahrene Schausteller.

Eigentlich hatte Bruno Schmelter vorgehabt, sich schon vor drei Jahren zur Ruhe zu setzen. Da sich jedoch die ursprünglichen Planungen, den Freizeitpark Ittertal an die Kinder weiterzugeben, zerschlagen hatten, beauftragte der Geschäftsmann im Jahr 2016 ein Maklerbüro, das den Verkauf des Areals samt der Geräte über die Bühne bringen sollte.

Gleichwohl zeigte sich im Lauf der Zeit, dass der Park-Verkauf kein Selbstläufer ist. Zwar meldeten sich mehrfach Kandidaten, die ihr Interesse an einer Übernahme bekundeten. Aber am Ende setzte es regelmäßig Rückschläge. Mal passten die Vorstellungen der potenziellen Investoren nicht zu den Gegebenheiten im Ittertal. Dann wieder erwies sich die Liquidität der Käufer als zu gering.

Um doch noch zu einer Lösung zu gelangen, ging Schmelter im vergangenen Jahr mit dem anvisierten Preis herunter. Statt der ursprünglich erwarteten 1,6 Millionen Euro rief der Schausteller fortan lediglich 990.000 Euro auf. Indes brachte dieser Schritt nicht den lang erhofften Durchbruch, da die Aufgabe, den Freizeitpark in die Zukunft zu führen, allgemein als recht schwierig angesehen wird.

So ist nach Einschätzung von Experten eine höhere Investition notwendig, mit der die Anlage an die heutzutage vorherrschenden Ansprüche des Publikums angepasst werden müsste. Und gleichzeitig gilt es zudem, den eigenen Charme des Freizeitparks Ittertal sowie des Märchenwaldes zu bewahren, die beide vor allem bei vielen Solingern nach wie vor beliebt sind.

Die Anfänge des Parks reichen bis zum sogenannten Ittertaler Volksgarten zurück, der Ende des 19. Jahrhunderts eröffnet wurde. In den Anfangsjahren beschränkte sich das Angebot zunächst auf einen gastronomischen Betrieb, an den ein kleiner Teich angeschlossen war, auf dem die Gäste Bötchen fahren konnten.