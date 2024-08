Bauarbeiten am Busbahnhof Staugefahr durch Busse – Stadt Solingen sperrt Kölner Straße

So wurden seitens der Verwaltung an der Ecke Kölner Straße / Blumenstraße zuletzt bereits Baken sowie Verkehrsschilder in Position gebracht, die die aus Richtung Konrad-Adenauer-Straße kommenden Autofahrer fortan davon abhalten sollen, weiter geradeaus in Richtung Graf-Wilhelm-Platz sowie Neumarkt zu fahren. Stattdessen wird ab Mittwochmorgen, 7. August, ab der Einmündung Blumenstraße eine Umleitung eingerichtet, die die Verkehrsteilnehmer in Richtung Augustastraße leiten wird.