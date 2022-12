Stauchaos im Westen von Solingen Stadt will Verkehrsfluss in Merscheid bessern

Mitten im Berufsverkehr dauert es momentan länger, wenn man zwischen Aufderhöhe, Ohligs und Merscheid unterwegs ist. An den Auf- und Abfahrten zur Viehbachtalstraße sorgen Bauarbeiten für lange Staus – und für Frust bei den Autofahrenden. Denn: Auf der Mühlenstraße finden seit rund drei Wochen Arbeiten statt, ein Abschnitt ist gesperrt. Und auch die Schwarzen Pfähle sind in beide Richtungen nur einseitig befahrbar. Gerade durch die Autos, die von der „Vieh“ runter fahren und rechts Richtung Merscheid abbiegen, verstopft die Straße derzeit schnell, wie regelmäßige Pendler unserer Redaktion berichten. Das führe zu langen Staus und verlorener Zeit, so die Beschwerde.