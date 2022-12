Stadt sucht Lösung für Stauproblem Autofahrende im Solinger Westen müssen sich weiter gedulden

Jetzt sollen also kurzfristige Lösungen her. Wie bald das möglich ist, lässt die Stadt offen. Zumindest in der nahen Zukunft können Pendelnde also noch nicht auf Erleichterung hoffen. Trotzdem ist es wichtig, dass die Stadt den Verkehrsfluss optimieren will. Immerhin ist es nach diesem ersten Bauabschnitt noch nicht getan mit den Arbeiten an der Mühlenstraße. Die Verkehrssituation zwischen Ohligs und Merscheid dürfte weiterhin angespannt bleiben.