Solinger Eisbahn im Itrtertal hat geöffnet Startschuss für die Eislauf-Saison

Ohnehin ist die Technik im Ittertal in die Jahre gekommen. Eine Sanierung des Freibades und der Eislaufanlage ist in naher Zukunft dringend erforderlich. Rund 8,7 Millionen Euro wären nach Berechnungen der Stadt für eine Sanierung der Freizeitanlage nötig. Von daher will man nun an einem Projekt des Bundesbauministeriums teilnehmen. Immerhin 75 Prozent der geschätzten Sanierungskosten könnten so über die Förderung des Bundes ins Ittertal fließen – vorausgesetzt man bekäme einen Zuschlag aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“. Eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen.