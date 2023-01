Hochwasserlage in Solingen Treibgut lässt Eschbach über Ufer treten

Hinter der Solinger Feuerwehr liegt eine anstrengende Nacht. Denn nachdem die Einsatzkräfte aufgrund der starken Regenfälle in den vergangenen Tagen bereits am Donnerstag alle Hände voll zu tun hatten, sorgte in der Nacht auf Freitag ein verstopftes Wehr am Eschbach für akute Hochwassergefahr.