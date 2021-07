Feuerwehr wegen Starkregen im Dauereinsatz : „Bernd“ trifft Solingen mit voller Wucht

Foto: Peter Meuter 8 Bilder Feuerwehreinsatz nach Starkregen in Solingen

Solingen Volle Keller, auf Autos stürzende Bäume und die Sengbachtalsperre, die überzulaufen droht: Tief „Bernd“ hat in der Klingenstadt schwer zugeschlagen. Das Heidebad ist nach einem Pumpenschaden bis mindestens Sonntag zu.

Von Ines Räpple und Martin Oberpriller

Das schwere Unwetter mit phasenweise sintflutartigen Regenfällen, das seit der Nacht zu Mittwoch über großen Teilen von Nordrhein-Westfalen tobt, hat auch vor Solingen nicht Halt gemacht. So musste die Feuerwehr den ganzen Mittwoch über zu zahlreichen Einsätzen im gesamten Stadtgebiet ausrücken – wobei sich die Lage auch am Abend noch nicht wieder beruhigt hatte.

Im Gegenteil: Im Verlauf des Tages spitzte sich die durch das Tiefdruckgebiet „Bernd“ verursachte Situation vor allem in Unterburg mehr und mehr zu. Denn nachdem bereits am frühen Nachmittag die Parkplätze auf der Wupperinsel aufgrund der Hochwassergefahr gesperrt worden waren, stieg später auch der Pegel der Sengbachtalsperre besorgniserregend an, weswegen von dieser Seite weitere Überschwemmungen drohten.

In Unterburg kamen – wie hier an einem Firmengebäude – hunderte Sandsäcke zum Einsatz. Foto: Gianni Gattus

Der Hintergrund: Um ein Überlaufen der Talsperre zu verhindern, hatten sich die Feuerwehr sowie die für die Sengbachtalsperre zuständigen Stadtwerke Solingen am Mittwochvormittag darauf verständigt, gegebenenfalls eine kontrollierte Öffnung der Talsperre in Erwägung zu ziehen. Was allerdings neue Gefahren für Unterburg bedeutet hätte, wäre in einem solchen Fall doch mit zusätzlichen Wassermassen zu rechnen gewesen.

Bis zum frühen Abend war noch keine diesbezügliche Entscheidung gefallen. Zeitgleich liefen die allgemeinen Sicherungsmaßnahmen in Unterburg weiter. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde zum Beispiel – parallel zur Schließung der Wupperinsel – am Kellershammer ein Damm aus Sandsäcken errichtet, um auf diese Weise ein Firmengebäude zu schützen. Und darüber hinaus ergingen an alle Anwohner von Burg über Radio sowie über die Warn-App „Nina“ Hochwasserhinweise.

Zu diesem Zeitpunkt waren die durch den Dauerregen verursachten Schäden am anderen Ende der Stadt schon greifbarer. In der Ohligser Heide war nämlich am Vormittag ein Teich übergelaufen und hatte anschließend die Becken des benachbarten Heidebades überflutet. Zudem floss aber auch normales Regenwasser in den Technikkeller des Bades.

Was wiederum durchaus längerfristige Folgen haben könnte. Denn eine erst vor kurzem angeschaffte neue Hebepumpe, die eigentlich für das Abpumpen des Bad-Abwassers zuständig ist, gab angesichts der eindringenden Wassermassen ihren Geist auf, so dass der Keller am Ende rund einen Meter unter Wasser stand.

Zwar gelang es bis zum Abend, den Keller leer zu pumpen. An einen Badebetrieb ist indes in den nächsten Tagen – auch bei eventuell wieder besserem Wetter – nicht zu denken. „Das Heidebad bleibt bis mindestens Sonntag zu“, sagte eine Stadtsprecherin, die auf ein zusätzliches Problem verwies. „Im Keller sind in sehr geringen Mengen Chemikalien vorhanden, mit denen das Beckenwasser aufbereitet wird, etwa Flockungsmittel und PH-Heber“, teilte die Sprecherin mit.

Ob Chemikalien austraten, blieb zunächst unklar, derweil die Geschäftsführerin der Solinger Bädergesellschaft, Kirsten Olsen-Buchkremer, allen an den Sicherungsarbeiten Beteiligten später ein großes Lob aussprach. Feuerwehr, Stadtdienst Natur und Umwelt, Technische Betriebe Solingen und der Elektriker seien umgehend zur Stelle gewesen und hätten alles getan, um die Situation in den Griff zu bekommen, betonte Olsen-Buchkremer.

Dabei hatten die Einsatzkräfte aber nicht nur in der Heide alle Hände voll zu tun. Nachdem „Bernd“ bereits ab Mitternacht vornehmlich in Ohligs, Aufderhöhe, Merscheid, Wald und Höhscheid insgesamt 15 Einsätze wegen vollgelaufener Keller ausgelöst hatte, setzten sich die Alarmierungen ab Mittwochmorgen, 6 Uhr, fort.

Bis zum Abend zählte die Feuerwehr 85 Einsätze. So stürzten an der Wipperauer Straße Bäume um, wobei ein Baum ein Auto mit einer Frau und zwei Kindern traf. Glücklicherweise gelang es der Feuerwehr, die Betroffenen unverletzt zu befreien. Der Wipperkotten wiederum drohte von der Wupper überflutet zu werden. Das Gebäude wurde durch einen massiven Einsatz an Sandsäcken geschützt. Gegen 17.30 Uhr lagen schließlich noch 40 Alarmierungen vor, die nach und nach abgearbeitet werden mussten.

Die A46 musste am frühen Morgen kurzfristig zwischen Haan-Ost und Sonnborner Kreuz in Fahrtrichtung Wuppertal teilweise gesperrt werden. Bis Mittwochmittag stand nur eine von zwei Fahrspuren zur Verfügung. Morgens war der Abschnitt ab etwa 6 Uhr vollgesperrt. Durch den Regen der Nacht wurde Kies aus der Baustelle auf die Fahrbahn gespült. Die Autobahn GmbH Rheinland reinigte die Fahrbahn.