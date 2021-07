Starkregen in Solingen : Keller vollgelaufen - Feuerwehr ab Mitternacht im Einsatz

Foto: Gianni Gattus 7 Bilder Feuerwehreinsatz nach Starkregen in Solingen

Solingen Der Starkregen in der Nacht zu Mittwoch hat auch in Solingen für Einsätze der Feuerwehr gesorgt. Nach einer ersten Bilanz sieht es aber so aus, als ob die Klingenstadt vergleichsweise glimpflich davon gekommen ist

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie die Feuerwehr mitteilt, mussten die Einsatzkräfte ab Mitternacht vor allem in die Stadtteile Ohligs, Aufderhöhe, Merscheid, Wald und Höhscheid ausrücken. Es kam zu insgesamt 15 unwetterbedingten Einsätzen. Meist waren Keller vom Wassereinbruch betroffen.

Die Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr setzten Tauchpumpen und Flüssigkeitssauger ein. Die Einsätze waren gegen 2.30 Uhr beendet.

Die A46 musste kurzfristig zwischen Haan-Ost und Sonnborner Kreuz in Fahrtrichtung Wuppertal teilweise gesperrt werden. Voraussichtlich bis Mittwochmittag steht nur eine von zwei Fahrspuren zur Verfügung. Morgens war der Abschnitt ab etwa 6 Uhr vollgesperrt. Durch den Regen der Nacht wurde Kies aus der Baustelleh auf die Fahrbahn gespült. Die Autobahn GmbH Rheinland reinigt nun die Fahrbahn.

Das Tiefdruckgebiet mit starken Regenfällen hat in der Nacht in vielen Städten Überschwemmungen verursacht. Besonders betroffen war Hagen. Und auch in Düsseldorf war die Feuerwehr im Dauereinsatz.

(red)