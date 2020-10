Pandemie in Solingen : Viele neue Corona-Fälle bei Schülern und Müllabfuhr

Solingen Aktuell sind nach Angaben der Stadtverwaltung 168 Personen in der Klingenstadt nachgewiesen infiziert. Zum Vergleich: Am Vortag hatte das städtische Gesundheitsamt noch 136 Fälle gemeldet.

Die Zahl der positiven Corona-Tests in Solingen steigt weiter stark an. So hat die Stadt am Mittwoch insgesamt 168 aktuelle Fälle gemeldet. Das sind noch einmal 32 Fälle mehr als am Vortag und trägt mit dazu bei, dass auch die Entwicklung beim sogenannten Inzidenzwert nach wie vor nach oben zeigt.

Momentan liegt diese Kennziffer bei 84,7 neuen Infektionen bezogen auf 100.000 Einwohner während der vergangenen sieben Tage und hat damit einen neuen Höchststand erreicht. Zum Vergleich: Am Dienstag hatte der Inzidenzwert, der im Augenblick maßgeblich den Grad der Einschränkungen bestimmt, bei 69,3 gelegen.

Dabei ist das Infektionsgeschehen nach Angaben aus dem Rathaus weiterhin diffus. „Die Menschen stecken sich in ihrem Alltag an: in ihren Familien, im Verein, beim Friseur. Hotspots gibt es nicht“, sagte eine Stadtsprecherin, die parallel von einer Reihe von Infektionen berichtete, die sich offenbar kurz vor Beginn der Herbstferien in verschiedenen Schulen ereignet hatten.

So gibt es an der Grundschule Klauberg aktuell elf positive Tests. Diese betreffen zehn Kinder und einen Betreuer und sind auf den Offenen Ganztag zurückzuführen. Darüber hinaus werden aber auch neue Fälle aus der Theodor-Heuss-Realschule, aus den Grundschulen Westersburg, Weyer und am Rosenkamp (jeweils ein Fall) sowie aus dem Friedrich-List-Berufskolleg (drei Fälle) gemeldet.

Ebenfalls von Corona betroffen ist die Müllabfuhr. Nachdem bereits vor einigen Tagen ein Mitarbeiter positiv getestet worden war, ist die Zahl der Betroffenen mittlerweile auf vier angewachsen. Dies und die daraus folgenden Quarantänen führen dazu, dass es zu Einschränkungen kommt. Unklar ist, wann die grauen und braunen Tonnen, die stehen geblieben sind, nachgeleert werden. Ferner wird die Sperrgutabfuhr zunächst eingestellt. Schon verabredete Termine müssen neu bestätigt werden. Keine weiteren Corona-Fälle gibt es hingegen in Senioreneinrichtungen und Kitas.

Insgesamt wurden bisher 863 bestätigte Fälle gemeldet. Elf Patienten werden zurzeit stationär behandelt. Die Zahl der Infizierten, die gestorben sind, blieb bei 13.

(or)