Standort Solingen : Accuride will Arbeitsplätze abbauen

Der Kronprinz-Schriftzug ist schon lange verschwunden. Das Traditionsunternehmen gehört inzwischen zum US-amerikanischen Unternehmen Accuride. Foto: Preuss. Foto: Uli Preuss

Ohligs Der Räderhersteller will offenbar auch die Lehrwerkstatt schließen. Gewerkschaft kritisiert Pläne.

Beim Räderhersteller Accuride – früher Kronprinz, dann Mefro Wheels – an der Weyerstraße geht die Angst vor Arbeitsplatzverlust um: Nach Medien-Informationen will das amerikanische Unternehmen im Laufe dieses Jahres 13 Prozent der insgesamt 500 Stellen am Standort Solingen abbauen – das sind 65 Arbeitsplätze. Zudem gibt es Pläne, 2020 eine komplette Fertigungslinie für Pkw-Räder zu schließen. Davon könnten dann weitere 70 Stellen betroffen sein. Der Stellenabbau in diesem Jahr soll unter anderem über Abfindungen und Vorruhestandsregelungen erfolgen.

Damit nicht genug: Weiterhin sollen in diesem Jahr erstmals seit Jahrzehnten in der Firma keine neuen Auszubildenden eingestellt werden. Die traditionsreiche Lehrwerkstatt des Unternehmens soll sogar vollständig geschlossen werden. Sollten in Zukunft doch nochmal neue Auszubildende eingestellt werden, sollen diese in der Lehrwerkstatt der IHK an der Krahenhöhe unterrichtet werden, heißt es.

Die Unternehmenspläne und der Stellenabbau stehen offensichtlich im Zusammenhang mit den Plänen der neuen US-amerikanischen Eigentümer, möglichst sortenreine Standorte zu organisieren. Solingen wird vor diesem Hintergrund offensichtlich ausschließlich auf die Produktion von Lastwagen-Felgen ausgerichtet. Die Herstellung von Pkw-Rädern werde hingegen immer stärker nach Frankreich verlagert. Das Unternehmen hat sich auf Nachfrage bisher nicht zu den Plänen geäußert. Bei einer Betriebsversammlung am Dienstag sei großer Frust in der Belegschaft spürbar gewesen. Ein Austausch von Informationen zwischen den Mitarbeitern und den Eigentümern finde nahezu überhaupt nicht statt, heißt es aus der Belegschaft.

Heftige Kritik an den Unternehmensvorhaben kommt von der Gewerkschaft: „Die Pläne zur Schließung der Lehrwerkstatt sind unternehmerisch kurzsichtig und zum Schaden des Standortes“, sagt Marko Röhrig, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Remscheid-Solingen. Die Amerikaner hätten bei der Übernahme des Standortes die Bedeutung der Ausbildung hervorgehoben und deren Fortführung versprochen. „Dies sind gebrochene Versprechen“, so Röhrig.