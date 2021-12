Aus dem Solinger Stadtrat : Stehende Ovationen bei Hoferichter-Abschied

Als der Rat ihm stehend Beifall zollte, reagierte Hartmut Hoferichter mit beschwichtigender Geste. Danach hielt der scheidende Stadtdirektor seine letzte Rede. Foto: Peter Meuter

Solingen Der Rat wählte Daniel Wieneke ohne Gegenstimme zum neuen Kämmerer. Seinen letzten Auftritt hatte Stadtdirektor und Planungsdezernent Hartmut Hoferichter.

Es war ein Tag des Abschieds – und gleichzeitig des Anfangs. Bei seiner letzten Sitzung in diesem Jahr hat der Solinger Stadtrat am Donnerstagabend eine ganze Reihe von personellen Weichenstellungen vorgenommen. So wurde mit Daniel Wieneke ein neuer Stadtkämmerer gewählt, während Ralf Weeke als der bisherige Wächter über die städtischen Finanzen im Verlauf des Frühjahres Kaufmännischer Direktor bei den Technischen Betrieben wird und somit auch in der neuen Funktion eng mit der Solinger Kommunalpolitik verbunden bleibt.

Für ein anderes Mitglied des Verwaltungsvorstandes war es hingegen der letzte – zumindest offizielle – Auftritt im Rat. Nach fast 21 Jahren im Dienst der Stadt Solingen geht Stadtdirektor Hartmut Hoferichter zum Jahresende in den Ruhestand. Wobei der stellvertretende Verwaltungschef und bisherige Baudezernent am Donnerstagabend – genauso wie Erwin Kohnke, der als Leiter des Oberbürgermeisterbüros ebenfalls altersbedingt ausscheidet – mit stehenden Ovationen verabschiedet wurde.

Info Grundsatzbeschluss zu Halle wurde vertagt Arena Entgegen der Planung von OB Tim Kurzbach (SPD) und der Stadtverwaltung hat der Stadtrat bei seiner Sitzung am Donnerstag noch keinen Grundsatzbeschluss zu einer möglichen neuen Arena Bergisch Land am Weyersberg gefasst. Nächster Termin ist Februar. Die Halle soll Heimat des Handball-Erstligisten Bergischer HC werden. Bedenken kommen unter anderem von den Grünen.

Bei einer kurzen Rede nutzte Hoferichter später die Gelegenheit, die zurückliegenden zwei Jahrzehnte noch einmal Revue passieren zu lassen und sich sowohl bei der Politik, als auch bei seinen Mitarbeitern und bei den Kollegen im Verwaltungsvorstand zu bedanken. Zwar habe er sich – wie sicher alle anderen auch – die letzten beiden, durch Corona geprägten Jahre seiner Amtszeit etwas anders vorgestellt, gab Hartmut Hoferichter zu. Aber dies ändere nichts daran, dass es ihm stets Freude bereitet habe, für die Entwicklung in der Klingenstadt zu arbeiten.

Präsentkorb zum Einstand: OB Kurzbach und der neue Kämmerer Wieneke (l.), der schon früher in Solingen war. Foto: Peter Meuter

Eine Stadt, die für den 2001 aus Köln nach Solingen gekommenen Hoferichter längst zur Heimat geworden ist. So nahm der scheidende Stadtdirektor Möglichkeiten, in andere Städte zu wechseln, nicht wahr und blieb in Solingen, wo er auch nach der Pensionierung wohnen wird. „Es wird gewiss Gelegenheiten geben, bei denen wir uns wiedersehen“, sagte Hoferichter, der betonte, Solingen sei „es wert, dass man sich für diese Stadt einsetzt“. In den kommenden Wochen wird Hoferichter mit seinem Nachfolger als Baudezernent, Andreas Budde, an der Übergabe arbeiten. Dabei zeigte sich der alte Dezernent zuversichtlich, dass der Wechsel im Bereich des Technischen Beigeordneten gut laufen werde.

Zuvor hatte Oberbürgermeister Tim Kurzbach vom „Ende einer Ära“ gesprochen – wobei der Verwaltungschef dies sowohl in Bezug auf Hartmut Hoferichter, als auch in Richtung seines Büroleiters Erwin Kohnke verstanden wissen wollte. „Es gehen zwei Säulen der Stadt Solingen in den Ruhestand“, sagte der Oberbürgermeister während der Stadtratssitzung an die Adresse der beiden zukünftigen Pensionäre gerichtet.

Der bisherige Kämmerer und zukünftige TBS-Leiter Ralf Weeke nahm Gratulationen entgegen. Foto: Peter Meuter