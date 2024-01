Krankenhaus in Solingen investiert Im Klinikum erfolgt die Visite jetzt digital

Die Vorbereitungen hierfür liefen schon zu Beginn des Jahres 2023 an, berichtet die Sprecherin des Klinikums, Karin Morawietz. Mehr als 2000 Mitarbeitende mussten geschult werden, auch die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die von Kplus hinzu gestoßen sind. Denn auch die Neurologie und Neuroradiologie, die damit verbundenen neuen Systeme und Erweiterungen in der Radiologie, müssen an die IT des Klinikums angeschlossen werden.