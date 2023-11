Städtisches Klinikum Solingen Wenn der Roboter zum Skalpell greift

Seit über einem Jahr setzen die Klinik für Urologie und die Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Städtischen Klinikum den OP-Roboter „DaVinci“ ein. Die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe bereitet sich auf das roboterassistierte Operieren vor und wird diese Methode Ende dieses Jahres anbieten. Wer vor einer OP-Entscheidung steht, oder einfach nur technikbegeistert ist, kann das OP-Robotersystem bei einem Infotag kennenlernen. Die Herstellerfirma Intuitive stellt den „DaVinci Xi“ in einer Version, wie er im OP-Saal des Solinger Klinikums aufgebaut ist, für eine Patienten- und Zuweiser-Veranstaltung zu Verfügung. Am Mittwoch, 8. November, kommt der „DaVinci“ zur Visite nach Solingen.