Städtisches Klinikum Solingen Ärzte und Pflegeteam päppeln Kuscheltier wieder auf

Nun haben das Team mit Mutter und Tochter einen Übergabetermin ausgemacht: Am Donnerstag kann das kleine Mädchen sein wieder gesundes Plüschschaf in die Arme schließen. Und die Facebook-Gemeinde nimmt großen Anteil an der Geschichte: „Das ist so süß!“, lautet ein Kommentar, und ein anderer: „Eine einmalige Story,die mich sehr berührt. Eine solch liebe Aktion gibt es nicht alle Tage. Danke dafür.“