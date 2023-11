Städtisches Klinikum Solingen und Bethanien Krankenhäuser appellieren an Besucher Maske zu tragen

Die Zahl der Infektionen, darunter auch mit dem Coronavirus, nimmt in den vergangenen Wochen kontinuierlich zu. Wie die Stadt Solingen am Mittwoch mitteilt, werden auch in den Krankenhäusern bei stationären Aufnahmen vermehrt Corona-Infektionen festgestellt, wobei die Patienten aus anderen Gründen zur Behandlung kommen. Umso mehr gelte es, die Ausbreitung von Infektionen so gut es geht einzudämmen. In besonders sensiblen Bereichen wie in Krankenhäusern, empfehle es sich, Mund-Nasen-Schutz zu tragen.