Ausschreibung für 30 neue Batterie-Obusse läuft Stadtwerke Solingen tauschen alle alten Gelenk-Obusse aus

Die Tage der großen Obusse mit zusätzlichem Dieselmotor auf Solingens Straßen sind gezählt. Denn nachdem der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr in Abstimmung mit dem NRW-Verkehrsministerium kurz vor Weihnachten Grünes Licht für eine Förderung in Höhe von rund neun Millionen Euro signalisiert hat, sind die Verantwortlichen beim Verkehrsbetrieb der Stadtwerke Solingen (SWS) zuversichtlich, schon in wenigen Wochen einen entsprechenden Auftrag zur Lieferung von insgesamt 30 neuen Gelenk-Obussen vergeben zu können. Wobei die neuen Fahrzeuge nach ihrer Inbetriebnahme nicht mehr länger mit einem Diesel-Aggregat unterwegs sind, sondern als batteriebetriebene Obusse (BOB) über einen zusätzlichen Elektromotor angetrieben werden.