Stadtwerke Solingen : Preise für Strom und Gas steigen

Das Verwaltungsgebäude der Stadtwerke Solingen GmbH an der Beethovenstraße. Foto: Stadtwerke Solingen

Solingen Für den 1. September kündigen die Stadtwerke Solingen Preisanpassungen bei Strom und Gas an. Die Grundpreise je Jahr steigen um zehn (Strom) beziehungsweise 20 Euro (Gas). Die Arbeitspreise werden ebenfalls angehoben.

Nach Jahren der Preisstabilität kündigen die Stadtwerke Solingen (SWS) zum 1. September dieses Jahres höhere Strom- und auch Gaspreise an. Der lokale Energieversorger vollzieht damit einen Schritt, den bereits etliche Grundversorger in Deutschland im Laufe der vergangenen Monate hinter sich haben.

Beim Grund- und Arbeitspreis haben die Stadtwerke Gestaltungsmöglichkeiten. Nicht so bei der vom Staat festgelegten EEG-Umlage (Erneuerbare Energien) sowie den Netzentgelte. Überdies müssen die Stromkunden Mehrwertsteuer bezahlen.

Eine nachhaltige Preispolitik war bislang auch aufgrund der erfolgreich umgesetzten Beschaffungs- und Kostenmanagementstrategie möglich. Die führte mit zu einer langen Periode der Preisstabilität bei Strom und Gas. Ein hausinternes Kostensenkungsprogramm beispielsweise beim Abrechnungs- und Abwicklungssystem sorgte ebenfalls für Preisstabilität. Immerhin wurde der Strompreis seit 2014 nicht mehr verändert. Dennoch gerieten hier die Preise sei gut einem Jahr in Bewegung – viele Energieversorger haben deswegen ihre Arbeits- und Grundpreise bereits erhöht.