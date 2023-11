Stadtwerke senken Preise Solinger müssen weniger für Strom und Gas bezahlen

So wird der Arbeitspreis beim Strom in der Grundversorgung nur noch 36,47 Cent je Kilowattstunde statt 38,56 Cent kosten. Darüber hinaus werden auch die Kunden mit Sonderverträgen in den Genuss reduzierter Preise kommen. Im Sondervertrag sinkt der Arbeitspreis für Strom nämlich von 36,33 Cent auf 34,24 Cent pro kWh bei einem Jahresverbrauch von 3.500 kWh. „Für einen Vier-Personen-Haushalt macht das eine Ersparnis von rund 73 Euro jährlich“, rechnete Stephan Birkhölzer, Bereichsleiter Vertrieb Privat- und Gewerbekunden bei den SWS, am Donnerstag schon einmal exemplarisch vor.