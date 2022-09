70.000 Tickets wurden in Solingen verkauft : Gemischte Bilanz beim Neun-Euro-Ticket

Zahlreiche Solinger Nutzer des Neun-Euro-Tickets nahmen das Angebot zum Anlass, die nähere und weitere Umgebung mit dem ÖPNV zu erkunden. Foto: dpa/Martin Schutt

Solingen In Solingen wurden seit Juni fast 70.000 verbilligte Fahrscheine verkauft. Dazu kamen noch rund 16.000 Abonnenten, die ebenfalls profitierten. Doch Berufspendler ließen das Angebot eher links liegen und nutzten das Ticket kaum.

Auf den ersten Blick handelt es sich um einen Erfolg. In den vergangenen drei Monaten konnten im Rahmen des Neun-Euro-Tickets allein in Solingen knapp 70.000 Exemplare des preislich stark vergünstigten Fahrscheins für den Personennahverkehr an den Mann beziehungsweise an die Frau gebracht werden. Und dazu kamen noch rund 16.000 Besitzer von Abonnements, denen in der Klingenstadt ebenfalls der Genuss des deutschlandweit gültigen Tickets zuteil wurde, sodass bei den Verkehrsbetrieben der Stadtwerke Solingen (SWS) insgesamt fast 100.000 Fahrscheine über den Ladentisch gingen.

Doch ganz so ungetrübt fällt die Bilanz der Stadtwerke dennoch nicht aus. Denn obwohl von Juni bis August sowohl in den Kundencentern und Vorverkaufsstellen der SWS, als auch in den Bussen selbst kaum andere Fahrkarten abgesetzt wurden, hat sich das Mobilitätsverhalten der Solinger nur marginal verändert.

INFO Weiter Vergünstigungen für Abonnenten VRR-Aktion An den Wochenenden im September und Oktober sowie in den Herbstferien sind Abonnenten ohne Aufpreis in NRW mobil. Je Ticket werden zwei Erwachsene und drei Kinder bis 14 Jahre oder zwei Räder befördert. Dies gilt auch für Neukunden ab September / Oktober.

Zu diesem Fazit gelangen zumindest die Verantwortlichen bei den Verkehrsbetrieben, nachdem sie die Nutzung des rabattierten Tickets jetzt etwas genauer unter die Lupe genommen und die Verkaufszahlen in ein Verhältnis zu den tatsächlich zurückgelegten Fahrten gesetzt haben. Demnach nutzten die Fahrgäste aus der Klingenstadt das Neun-Euro-Ticket nämlich vorwiegend zu Fahrten in der Freizeit, während Berufspendler – trotz des reduzierten Fahrscheins – kaum auf den ÖPNV umstiegen.

So hätten, wie im Übrigen bundesweit zu beobachten, „nur sehr wenige Nutzer“ das Neun-Euro-Ticket zum Anlass genommen, das Auto auf dem Weg zum Job öfter mal stehen zu lassen und stattdessen die Angebote bei Bussen und Bahnen in Anspruch zu nehmen, hieß es in dieser Woche bei den Stadtwerken. „Nach Beobachtungen des Solinger Verkehrsbetriebes nutzten die Fahrgäste das Neun-Euro-Ticket für Freizeitfahrten“, sagte eine SWS-Sprecherin, die dies vor allem auf die besondere Lage der Klingenstadt zurückführte.

„Insbesondere als Grenzstadt zwischen den Verkehrsverbünden Rhein-Ruhr und Rhein-Sieg“ hätten Solingen und seine Bürger die Möglichkeit gehabt, mit nur einem Fahrschein Grenzen zwischen den Verbünden hinter sich zu lassen, ohne im sonst üblichen Tarif-Dschungel verloren zu gehen, betonte die Sprecherin der SWS-Verkehrssparte.

Dementsprechend war das Ticket für die Solinger vor allem „attraktiv für Fahrten nach Köln oder Bonn und nach Düsseldorf oder ins Ruhrgebiet mit nur einem Fahrausweis“, bilanzierte die Sprecherin, die „die Einfachheit der Nutzung und die bundesweite Gültigkeit“ als einen „echten Mehrwert und großes Qualitätsmerkmal“ des Neun-Euro-Tickets bezeichnete. Bemerkbar machte sich das Ticket zudem in „leicht höheren Fahrgastzahlen der Nachtexpress-Linien“, so die Verkehrsbetriebe.

Inwieweit das Ticket eine Zukunft hat, bleibt offen. Zwar wird momentan über ein Nachfolgeangebot diskutiert. Indes müsste zunächst geklärt werden, wie Finanzierung und Preise zu gestalten sind. Tatsächlich waren ab Juni durch das Neun-Euro-Ticket bei den Stadtwerken Solingen monatliche Mindererlöse von rund 700.000 Euro aufgelaufen. Diese Fehlbeträge wurden bisher durch den Bund aufgefangen.

Bis zur Einführung des Tickets waren in Solingen 65 Prozent der Aufwendungen durch die Fahrgäste erbracht worden. Dieser Wert war ab Juni auf 30 Prozent gesunken. Darum müsse zunächst die Frage beantwortet werden, wie die Lücke in Zukunft zu schließen sei, hatte es zuletzt vonseiten der SWS geheißen, die überdies noch ein anderes Problem haben.

Da der Krankenstand der Busfahrer nach wie vor hoch ist, wird der Corona-Notplan weiter gefahren. Bis 16. Oktober bleibt es bei der Taktausdünnung der O-Buslinien 681 bis 684. Die Linie 695 hingegen kehrt am Montag, 5. September, zum alten Fahrplan zurück. Und auch im Schülerverkehr werden ab sofort mittags wieder Zusatzfahrten angeboten.