Linien 685 und 686 werden verlängert Stadtwerke Solingen kündigen Änderungen im Busverkehr an

Was sich für die Fahrgäste hingegen ändern wird, sind die Umsteigebeziehungen am Busbahnhof Aufderhöhe. Während Fahrgäste von der Solinger Innenstadt kommend je nach Linie für Fahrten nach Leichlingen oder Ohligs nun durchfahren könnten, müssten die Fahrgäste der Linie 694 vom Solinger Hauptbahnhof in Ohligs kommend oder mit der Stadtwerke-Linie 691 nach Höhscheid fahrend in Zukunft am Busbahnhof Aufderhöhe umsteigen, hieß es jetzt vonseiten der Stadtwerke Solingen.