Heizkosten in Solingen : „Gaspreisdeckel richtig und wichtig“

Heizkosten in Solingen

Solingen Mieter, die über eine Gassammelheizung ihre Heizwärme beziehen, bekommen wohl noch im Laufe dieses Monats konkrete Angaben über künftige Preise. Wirtschaft sieht Vorschläge der Expertenkommission positiv.

Die Gaspreise steigen zum 1. November dieses Jahres. Das haben die Stadtwerke Solingen bereits vor Wochen angekündigt. Nachdem das Hin und Her bei der Gasbeschaffungsumlage in Höhe von 2,4 Cent pro Kilowattstunde beendet ist, hat der kommunale Energieversorger zudem sofort reagiert und die anstehende Gaspreiserhöhung konkret angepasst. Mit einer durchschnittlichen Erhöhung von rund 70 Prozent hatten die Stadtwerke inklusive Beschaffungsumlage beim Gas noch im September gerechnet. Durch den Wegfall der Gasumlage beträgt die Gaspreisanhebung zum 1. November dieses Jahres jetzt „nur noch“ rund 45 Prozent, teilt Stadtwerke-Sprecherin Lisa Nohl auf Anfrage unserer Redaktion mit. Im Vergleich zu anderen Energieversorgern heben die Stadtwerke Solingen damit den Gaspreis nur moderat an. Hier zahlt sich die langfristige Beschaffungsstrategieaus.