Stadtwerke Solingen : Strompreis unter Druck

Solingen Im Mai entscheidet der lokale Energieversorger über eine Veränderung des Strompreises. Etliche andere Unternehmen haben die Preise bereits erhöht. Seit fünf Jahren halten die Solinger Stadtwerke den Preis stabil.

Seit 2014 hält die Versorgungssparte der Stadtwerke Solingen den Strompreis stabil. Das könnte sich in den nächsten Wochen ändern, denn die Strompreise sind in Bewegung – Tendenz: steigende Preise. Darauf haben schon gut zwei Drittel der 826 Grundversorger in Deutschland reagiert und Preiserhöhungen von durchschnittlich fünf Prozent umgesetzt. Für den laufenden Monat und für den Monat Mai haben weitere 62 Grundversorger Preiserhöhungen angekündigt.