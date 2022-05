Angebot der Stadtwerke Solingen : Neuer Stromtarif für E-Autos

Solingen Der neue Ladestromtarif für Elektroautos ist beim Arbeitspreis günstiger als andere Tarife der Stadtwerke Solingen, hat aber auch Nachteile. So kann der Strom bei Bedarf abends runtergeregelt oder abgeschaltet werden.

Solinger Bürger, die über ein Elektroauto verfügen, haben jetzt die Möglichkeit, den für die Fahrzeuge notwendigen Strom bei den Stadtwerken Solingen (SWS) über einen eigenen Ladestromtarif zu beziehen. Das haben die Stadtwerke am Dienstag bekannt gegeben, wobei das neue Angebot an all jene Kunden richtet, die ihre E-Autos mithilfe einer sogenannten Wallbox in der heimischen Garage aufladen.