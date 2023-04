Denkmal Stadtsaal Wald Dissens zu Bau einer Photovoltaikanlage

Dies sei derzeit nicht möglich, weil die erforderlichen Angaben und Unterlagen noch nicht vollständig vorgelegt worden seien. So gebe es bisher keine Angaben dazu, wie groß die Anlage werden und auf welchen Dachteilen sie installiert werden solle, hieß es vonseiten der Stadt, die ferner betonte, aus ihrer Sicht seien bereits rund 300 Quadratmeter Dachflächen abseits des Hauptdaches identifiziert worden, die für Solaranlagen geeignet erschienen. Warum diese Flächen nicht in Frage kommen sollten, sei nun von den Antragstellern schlüssig darzulegen. „Die Untere Denkmalbehörde befindet sich mit der Eigentümerseite im Austausch. Ziel ist es, Details zu klären und eine Lösung zu finden, die sowohl für die Betreiber als auch für den Denkmalschutz zufriedenstellend ist“, sagte ein Stadtsprecher am Freitag.