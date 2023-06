Weichenstellung fürs Solinger Klinikum Stadtrat macht Weg frei für eine Servicegesellschaft

Eine Einigung in letzter Sekunde war nicht mehr zu erwarten gewesen – und so dürfte es wohl kaum überrascht haben, dass insgesamt 14 Mitglieder des Stadtrates der Verwaltung bei Gründung einer neuen Servicegesellschaft am Städtischen Klinikum Solingen die Gefolgschaft verweigerten. Mit den Stimmen von CDU, SPD und FDP hat der Rat bei seiner Sitzung am Donnerstagabend im Theater und Konzerthaus den Weg freigemacht für eine Auslagerung der Bereiche Hauswirtschaft, Speisenversorgung, Logistik und Facility Management aus der eigentlichen Klinikum gGmbH.