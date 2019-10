Solinger Stadtrat verlängert Vertrag bis 2024. : Rat der Verbraucherzentrale ist gefragt

Solingen Seit 1976 gibt es die anbieterneutrale Beratungsstelle in Solingen. Stadtrat verlängert Vertrag einstimmig bis 2024.

Über 11.000 Ratsuchende kamen im vergangenen Jahr in die Verbraucherzentrale am Werwolf und nahmen Beratungsleistungen in Anspruch. Darüber hinaus zählte die Beratungsstelle mehr als 8600 Internetzugriffe auf ihre Seiten. Der Rat der Verbraucherschützer um Leiterin Dagmar Blum ist also gefragt. Das wissen auch die Mitglieder des Stadtrates: In der jüngsten Sitzung wurde deshalb einstimmig der Vertrag mit der Verbraucherzentrale bis ins Jahr 2024 verlängert. Zur Vertragsunterzeichnung kamen am Donnerstag Dr. Iris van Eik von der Geschäftsleitung der Verbraucherzentrale NRW, Regionalleiter Martin Wulf und Dagmar Blum ins Rathaus zu Oberbürgermeister Tim Kurzbach.