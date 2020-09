Stadtradeln 2020 in Solingen : Die konsequente Einkaufsstrategie

Serie Solingen Als „Stadtradeln-Star“ verzichtet Morgenpost-Chef Guido Radtke aufs Auto – was bedeutet, dass er im Supermarkt gezielter seine Einkäufe erledigt.

Mit knapp 430 zurückgelegten Kilometern geht es auf die Zielgerade beim „Stadtradeln“. Es hätten bis jetzt vielleicht noch ein paar Kilometer mehr sein können, wenn ich am Samstag nicht mit der S-Bahn, sondern mit dem Fahrrad zum kleinen Einkaufsbummel nach Düsseldorf gefahren wäre. Aber ganz ehrlich: Meinen Beinen hat es ganz gut getan, mal nicht in Bewegung zu sein, um in die Pedale zu treten.

So ist es an jenem Tag bei nur 2100 Metern geblieben – einmal Supermarkt und zurück. Bei jedem anderen Einkauf hätte ich an diesem Tag die drei Getränkekisten aus dem Keller in den Kofferraum gepackt und wäre losgefahren. Aber als „Stadtradeln-Star“ bleibt das Auto bekanntlich noch bis zum Aktionsende am Sonntag unberührt.