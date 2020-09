Stadtradeln in Solingen : Momente der schlechteren Alternative

Info

Teamwertung Zum „Stadtradeln“-Bergfest wurden in Solingen von allen 990 aktiven Teilnehmen bislang 113.632 Kilometer zurückgelegt. An der Spitze der Mannschaftswertung liegen die 44 Radelnden von „Biernath and friends“ mit 8737 Kilometern vor der ­FAHRGemeinde St. Sebastian (7590 km / 55 Radelnde) und LUKi (5478 / 37).

Teilnahme Wer Lust bekommt, noch beim „Stadtradeln“ mitzumachen, kann sich unter ­

www.stadtradeln.de/solingen anmelden. Das geht noch bis zum 21. September. Selbst bis dahin gefahrene Kilometer lassen sich noch nachträglich erfassen.