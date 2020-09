Stadtradeln 2020 in Solingen : Neue Blickwinkel auf dem Weg in die Innenstadt

Das Radwegenetz in Solingen ist in jüngster Zeit mit Hilfe von Beschilderungen gewachsen. Foto: Guido Radtke

Serie Solingen Fünf „Stadtradeln-Stars“ verzichten in Solingen bei der Klimaschutz-Aktion aufs Auto – einer von ihnen ist Morgenpost-Chef Guido Radtke. Im dritten Teil seiner Kolumne schreibt er neu entdeckte Radwege.

Der Weg von Ohligs in die Solinger Innenstadt führt bekanntlich kontinuierlich bergauf. Dafür ist der Weg in umgekehrter Richtung ein Klacks. Um nicht geschwitzt in der Redaktion anzukommen, habe ich mich und mein Fahrrad in der Vergangenheit auf dem Hinweg meist per S-Bahn bis zum Haltepunkt Mitte chauffieren lassen.