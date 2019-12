Einsturzgefahr gebannt : In Ohligs läuten die Glocken wieder zu Silvester

Die Gemeinde nimmt den „Dachschaden“ inzwischen mit Humor und lädt mit einem Plakat zu den Gottesdiensten ins Gemeindezentrum nebenan oder nach Aufderhöhe in die Friedenskirche ein. Foto: Meuter, Peter (pm)

Solingen Nach Sicherungsarbeiten droht der Stadtkirche kein Einsturz mehr. Zum Jahreswechsel ertönen die Glocken. Wiedereröffnung soll im Sommer 2020 sein.

Das zu Ende gehende Jahr 2019 war für die evangelische Stadtkirchengemeinde in Ohligs alles andere als einfach. Nachdem im Frühjahr am Dachstuhl des Kirchenschiffes schwere Mängel festgestellt worden waren, blieb den Verantwortlichen keine andere Wahl: Das Gotteshaus an der Wittenbergstraße musste wegen Baufälligkeit gesperrt werden.

Doch nun gibt es – pünktlich zum Jahreswechsel – erstmals seit längerer Zeit eine gute Nachricht. Denn wie die Gemeinde zum Wochenanfang mitgeteilt hat, ist die akute Einsturzgefahr an dem Kirchenbau aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts inzwischen gebannt. Und nicht nur das. In der heutigen Silvesternacht werden auch wieder die Kirchenglocken läuten können und auf diese Weise das Jahr 2020 begrüßen.

INFO Kein Mittagsgeläut aus Rücksicht auf Arbeiter Glockenspiel Nachdem die Glocken der Evangelischen Stadtkirche in Ohligs seit März stumm geblieben sind, sollen sie mit Beginn des neuen Jahres wieder zu allen Gottesdiensten und zum Wochenende erklingen. Auf das Mittagsgeläut wird noch verzichtet, da die Gemeinde so Rücksicht auf die mit der Sanierung beschäftigten Handwerker nehmen will. Geschichte Die Ohligser Stadtkirche an der Wittenbergstraße wurde 15. August 1866 eingeweiht. Zuletzt wurde das Gotteshaus von 2012 bis 2013 umfassend umgebaut und durch ein modernes Gemeindezentrum erweitert. Eine erste Sanierung der Kirche gab es in den 1950er Jahren.

Ein neues Jahr, von dem die Gemeinde hofft, das es weiter positive Neuigkeiten bringt. So gehen die evangelischen Christen in Ohligs augenblicklich davon aus, dass ihre Kirche im Sommer neu eröffnet werden kann. Was bedeuten würde, dass die Zeit mit Gottesdiensten und Feiern wie etwa Hochzeiten in anderen Kirchen und Örtlichkeiten endlich vorbei wäre.

Bis es soweit ist, wartet auf die Stadtkirchengemeinde Ohligs allerdings noch jede Menge Arbeit. Beispielsweise werden die Gemeindemitglieder in der nächsten Woche damit beginnen, die Kirche auszuräumen, kündigte nun Diakon Patrick Wilde an. Dies seit notwendig, um im Kirchenschiff ein Gerüst aufzustellen, hieß es aus der evangelischen Gemeinde.

Der markante Turm der Stadtkirche gehört zu den Wahrzeichen von Ohligs. Mit dem Jahreswechsel ­werden die Glocken des evangelischen Gotteshauses wieder im Stadtteil erklingen. Foto: Meuter, Peter (pm)

Denn tatsächlich ist der Kirchenbau mit der markanten Backsteinfassade noch längst nicht über den sprichwörtlichen Berg. Zwar gelang es den beauftragten Handwerkern in den zurückliegenden Wochen, sämtliche vom Hausschwamm befallenen Balken der Dachkonstruktion abzusichern. Gleichwohl waren dies einzig und allein die vorbereitenden Arbeiten für den eigentlichen Kraftakt der Sanierung, der bald erfolgen wird.

Dazu muss zunächst die Innendecke des Kirchschiffs geöffnet werden. Der Grund: Nur so gelangen die Restauratoren an die maroden Balken und überdies an das Mauerwerk, das ebenfalls eine gründliche Behandlung gegen den am Dachstuhl aufgetretenen Hausschwamm benötigt.

Wobei selbst nach Abschluss dieser Arbeiten noch nicht alles erledigt ist. Denn im Anschluss an die eigentliche Instandsetzung folgt der so genannte Feinschliff. „Nach der aufwändigen Behandlung müssen die Wände verputzt und gestrichen werden“, beschrieb Diakon Wilde jetzt noch einmal das weitere Procedere bis zur Wiedereröffnung des Gotteshauses.

Läuft alles nach Plan, kann die Kirche etwas weniger als eineinhalb Jahre nach ihrer vorübergehenden Schließung Ende März 2019 wieder von der Gemeinde genutzt werden. Ursprünglich waren die Verantwortlichen in Ohligs davon ausgegangen, schon zu Weihnachten in die Stadtkirche zurückkehren zu können. Doch diese Hoffnungen zerschlugen sich im Herbst, nachdem bei eingehenden Untersuchungen festgestellt worden war, dass die Schäden weit größer waren als zuerst gedacht.