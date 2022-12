Baudenkmäler in Solingen Rosette wird (noch) mit Füßen getreten

Für den Laien wird das besonders an den hellen, ursprünglich wohl weißen dreieckigen Fliesen deutlich. Sie stellen einen Strahlenkranz dar. „Jesus strahlt nach außen“, erläutert Jutta Degen. In der Mitte der ­Rosette bilden die Zwischenräume zwischen vier Dreiecken ein Kreuz. Sassin geht in seinem Text auf die Zahlensymbolik ein, die sich überall in der ­Rosette finde: „Dieser Kreis lässt sich als Nimbus des Gekreuzigten deuten.“ Die Pfarrerin hat es während der Umbauarbeiten der Kirche nach Osten ausgerichtet: „Die Kirche selbst ist es ja nicht.“