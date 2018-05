Partnerschaft : Eine Gruppe aus Chalon besucht die Klingenstadt

Solingen Eine 15-köpfige Gruppe aus Solingens französischer Partnerstadt Chalon-sur-Saône im Burgund wird am Himmelfahrtswochenende nach Solingen kommen. Im kommenden Jahr ist ein Gegenbesuch geplant. Die beiden Besuche sollen den Auftakt für wieder regelmäßige Bürgerreisen geschaffen werden. Derzeit arbeiten ein Partnerschaftkomitee in Chalon und der Verein L' Amicale in Solingen zusammen mit den beiden Städten an neuen Ideen für Begegnungen und Austauschaktivitäten. Die Gäste aus Chalon sind bei ihrem Aufenthalt in Solinger Familien untergebracht. "Nur auf diese Weise können persönliche Beziehungen und dauerhafte Bindungen zwischen den Menschen entstehen", sagt Eduard Schön, Vorsitzender des Vereins L' Amicale.

Bürger, die Interesse an der Solinger Städtepartnerschaft mit Chalon haben, können eine E-Mail senden an eduard.schoen@t-online.de oder s.thives-kurenbach@solingen.de.

Seit 58 Jahren besteht die Städtepartnerschaft zwischen Solingen und Chalon. Auch Schulen wie die Gymnasien Schwertstraße und August-Dicke-Schule sind aktiv beim Kontakt zur Partnerstadt. Erst im Dezember 2017 waren 24 Schüler aus Chalon im Rathaus empfangen worden.

(red)