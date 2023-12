Solinger Stadtensemble Zwölf Vorstellungen – zwölfmal ausverkauft

„Wenn dann die Kinder fleißig mitraten und lautstark reinrufen. Wenn das Ensemble und junge Publikum aufeinander eingehen und in der Handlung miteinander verschmelzen. Das sind diese besonderen Momente, die wir alle so sehr mögen und den großen Aufwand sowie die vielen Mühen jedes Jahr wieder mehr als lohnenswert machen“, berichtet Renate Kemperdick und betont: „Es ist so wichtig, dass junge Menschen ohne große Hürden möglichst früh mit Schauspiel und Theater in Berührung kommen.“