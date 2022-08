Kampagne in Köln und Düsselorf : Stadt will Fachkräfte nach Solingen lotsen

Solingen In der kommenden Woche wirbt die Klingenstadt in den beiden rheinischen Metropolen für den eigenen Standort. Solingen soll für Fachkräfte attraktiv sein.

Geht es nach den Verantwortlichen im Rathaus sowie bei der städtischen Wirtschaftsförderung, wird Solingen in Zukunft für Fachkräfte eine gute Adresse werden. Darum startet die Stadt in der kommenden Woche eine neue Kampagne in Köln und Düsseldorf, mit der in den rheinischen Metropolen ganz gezielt IT-Kräfte, medizinisches Fachpersonal, Pflegekräfte, Erzieherinnen sowie Handwerker angesprochen und von den Vorzügen Solingens überzeugt werden sollen.