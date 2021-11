Entscheidung in Solingen : Stadt-Sparkasse stellt ihren Wandkalender ein

Solingen Der lange beliebte Wandkalender „Impressionen aus Solingen“ ist in diesem Jahr zum letzten Mal erschienen. Die Sparkasse hatte immer weniger Interesse bemerkt.

Burg Hohenscheid im ersten Tageslicht, umgeben vom aufsteigenden Nebel: Die Aufnahme von Christian Pentzek entstand im November und hängt gerade in vielen Haushalten und Büros an der Wand – als Teil des Sparkassen-Kalenders „Impressionen aus Solingen 2021“. Es ist der letzte Wandkalender, den das Geldinstitut herausgegeben hat. Nicht nur Rechtsanwalt und Hobbyfotograf Pentzek findet es schade, dass die Stadt-Sparkasse das Erscheinen einstellt und die Entscheidung wohl schon im letzten Jahr getroffen hat. Dabei hieß es im Vorwort des Kalenders noch: „Vielleicht ist es uns aber auch gelungen, Sie dafür zu gewinnen, selbst einmal zur Kamera zu greifen, um am kommenden Wettbewerb teilzunehmen.“

Der Wettbewerb kam nicht, was auch Thorsten August verwunderte. Der Leiter der Prototypenentwicklung bei ara in Langenfeld hatte das Oktober-Motiv beigesteuert: eine stimmungsvolle Abendaufnahme von Haus Fähr an der Wupper. „Ich glaube, dass viele Leute traurig sind, dass es diesen Kalender nicht mehr gibt“, kommentiert der Solinger. Mit seiner Frau hat er rund ein Dutzend der Sparkassen-Kalender gesammelt: „Wir erfreuen uns an den Bildern.“ Seine Aufnahme brachte dem Hobbyfotografen sogar einen „Auftrag“ ein. Eine ältere Dame bat ihn, ihre Blumen und eine Solinger Hofschaft aufzunehmen.