lange Behördenschließungen von 2022 / 23 werden nicht wiederholt Stadt Solingen zahlt bei Rathaus-Schließung drauf

Wer in den nächsten Weihnachtsferien die Tage rund um den Jahreswechsel dazu nutzen möchte, endlich einmal bereits lange aufgeschobene Behördengänge zu erledigen, kann die Dinge in diesem Jahr etwas gelassener angehen als noch vor Jahresfrist. Denn im Gegensatz zu 2022 / 23 plant die Stadt Solingen dieses Mal keine knapp zweiwöchige Schließung der meisten Dienststellen in der Stadtverwaltung, sondern wird 2023 / 24 lediglich „zwischen den Jahren“, also an den drei Arbeitstagen vom 27. bis 29. Dezember, großteils nicht zu erreichen sein.