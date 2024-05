Pläne für Schulbaugesellschaft Stadt Solingen will beim Schulbau aufs Tempo drücken

Geht es nach den Verantwortlichen im Solinger Rathaus, wird es in Zukunft schneller gehen, neue Schulen zu bauen. Dies hat Stadtdirektorin Dagmar Becker (Grüne) am Freitag auf Nachfrage bekannt gegeben und in diesem Zusammenhang gleichzeitig Pläne innerhalb der Verwaltung bestätigt, eine neue städtische Tochtergesellschaft aus der Taufe heben zu wollen. „Wir möchten prüfen, ob die Konstruktion einer eigenen Schulbaugesellschaft Sinn machen könnte“, sagte Becker, die in ihrer Funktion als verantwortliche Schuldezernentin hofft, dass ein entsprechender Antrag bei der kommenden Sitzung des Stadtrates am übernächsten Donnerstag eine Mehrheit finden wird.