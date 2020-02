Verkehrsärger : Sandstraße: Stadt will Raser mit Tempo-Display bremsen

Rund um die Sandstraße bei der Zufahrt zur Müllverbrennungsanlage gilt Tempo 30. Foto: Peter Meuter (pm)

Mitte Anwohner der Sandstraße hatten sich zuvor über Geschwindigkeitsverstöße in der Tempo-30-Zone beklagt. Die Straße wird auch von vielen Lastern auf dem Weg zum Müllheizkraftwerk benutzt.

Bei den Nachbarn rund um das Solinger Müllheizkraftwerk am Rande der Innenstadt herrscht Erleichterung vor. Denn nachdem sich zuletzt vor allem Anwohner der Sandstraße darüber beschwert hatten, dass die Tempo-30-Zone direkt vor ihrer Haustür von vielen Autofahrern einfach ignoriert werde, hat die Stadt Solingen jetzt reagiert und zwischenzeitlich am Straßenrand ein sogenanntes Tempo-Display aufgestellt.

Eine Maßnahme, die offensichtlich erste Erfolge zeigt. So berichtete eine Bewohnerin der Sandstraße am Donnerstag, etliche Autofahrer würden mittlerweile langsamer fahren. Und die Lkw, die täglich dutzendfach auf ihrem Weg zum Müllheizkraftwerk die Sandstraße nutzen, seien ebenfalls vorsichtiger unterwegs.

Tatsächlich war der Bericht unserer Redaktion am zurückliegenden Wochenende über die Situation in der Umgebung des Kraftwerks auf reges Interesse gestoßen. So hatten sich im Anschluss an die Berichterstattung etliche Anwohner weiterer Tempo-30-Zonen im gesamten Solinger Stadtgebiet gemeldet und ihrerseits über Geschwindigkeitsverstöße auf ihren Wohnstraßen geklagt.

An der Sandstraße selbst war die Aufregung auch deswegen relativ groß gewesen, weil sich die Stadt – trotz einer schriftlichen Beschwerde Anfang Januar – über Wochen nicht um die Angelegenheit gekümmert hatte. Wobei der Grund für diese Verzögerung inzwischen feststeht. So war die E-Mail einer Frau, die die Probleme zum Gegenstand hatte, innerhalb der Stadtverwaltung zunächst irrtümlich an die falsche Stelle weitergeleitet worden, so dass eine Reaktion des Rathauses erst jetzt erfolgte.

So soll das mobile Tempo-Display in den kommenden Wochen in unregelmäßigen Abständen auf der Sandstraße immer wieder die dort gefahrenen Geschwindigkeiten aufzeichnen. Im Anschluss daran wird geprüft, ob eine richtige Messstelle eingerichtet werden muss.