Empörung über Kplus-Gruppe Stadt Solingen will Lukas Klinik notfalls mit Zwang aufhalten

Fest stehe schon jetzt, dass das Klinikum die neurologische Akutversorgung ab 23. November „nicht in einer sinnvollen Weise übernehmen“ könne. Ein Aussetzen der Notfallversorgung für den Südkreis Mettmann und für Solingen über 48 Stunden hinaus sei nicht verkraftbar und über Wochen hinweg schlicht nicht vorstellbar. Darum müsse das NRW-Gesundheitsministerium nun prüfen, „ob es die Geschäftsführung anweisen kann, den Betrieb der Neurologie bis Mitte Dezember an der St. Lukas Klinik aufrechtzuerhalten“, sagte Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD), der zudem erklärte, sich am Donnerstag in der Angelegenheit auch an den Kardinal und Erzbischof von Köln und an die örtliche Pfarrgemeinde als Gesellschafter gewendet zu haben.