Katastrophenschutz in Solingen : „Bei Schutzbunkern stehen wir blank da“

Der Luftschutzturm Lüneschloßstraße ist einer der sieben Hochbunker in Solingen. Die Bauten aus dem Zweiten Weltkrieg sind zwar äußerlich erhalten, erfüllen aber nicht mehr ihren Zweck. Foto: Peter Meuter

Solingen Die Stadt will den Schutz der Bevölkerung bei Katastrophen und anderen Krisen erhöhen. Zwar sieht sich Solingen prinzipiell gut aufgestellt. Doch gerade Bund und Land hätten Zivil- und Katastrophenschutz lange schleifen lassen.

Die Stadt Solingen will den Zivil- beziehungsweise Katastrophenschutz für die Bevölkerung und das Notfallmanagement der Verwaltung massiv ausbauen. Das haben Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD) sowie Ordnungs- und Rechtsdezernent Jan Welzel (CDU) am Dienstagabend vor den Mitgliedern des städtischen Haupt- und Personalausschusses angekündigt – wobei die Verantwortlichen im Rathaus keinen Zweifel ließen, dass es gerade beim Schutz der Bevölkerung in Krisenfällen oder bei Katastrophen derzeit teilweise erhebliche Defizite gibt.

„Bei Schutzbunkern stehen wir in Solingen ziemlich blank da“, sagte Jan Welzel, der gemeinsam mit OB Kurzbach im Ausschuss zwar betonte, in anderen Bereichen wie Sirenen stehe die Klingenstadt durchaus gut da. Dennoch, so die Stadtspitze, hätten der Bund und das Land das Thema Zivil- und Katastrophenschutz in den zurückliegenden Jahrzehnten vernachlässigt. Und dies sei wiederum vor allem in Anbetracht der jüngsten Entwicklungen wie etwa dem Krieg in der Ukraine nicht mehr länger hinnehmbar.

Info Stadt investiert in neue Sirenen Akustische Warnvorrichtungen Zurzeit gibt es 20 Sirenen. Drei sind im Aufbau, 13 in Ausschreibung. Da die Förderung nicht reicht, investiert die Stadt. Zudem setzt man auf Technik wie mehrsprachige App-Warnungen. Schutzräume Bunker stehen an der Max-Leven-Gasse, Walter-Dodde-, Lüneschloß-, Malteser-, Weißenburg-, Kelder-, Brühler Straße. Investitionen sind nötig. Zuständig ist der Bund. Jodtabletten gibt es ausreichend.

Darum will die Stadt nun handeln. „Wir warten nicht auf Bund und Land“, sagte Oberbürgermeister Kurzbach, der ferner berichtete, die Entscheidung für ein Mehr an öffentlicher Sicherheit sei noch vor Beginn des Ukraine-Krieges Ende vergangenen Jahres in der Verwaltungsspitze gefallen.

Dabei ist allerdings streng zwischen dem Zivil - und Katastrophenschutz auf der einen sowie dem sogenannten Notfallmanagement auf der anderen Seite zu unterscheiden. Während nämlich die erstgenannten Bereiche wie erwähnt in die Zuständigkeit von Bund und Land fallen und die Kommunen Aufgaben lediglich im Auftrag des Bundes erfüllen (also auf Beschlüsse aus Berlin angewiesen sind), verhält es sich beim Notfallmanagement anders. Dafür stehen die Städte selbst in der Verantwortung.

Tatsächlich obliegt es der Stadt, mit Hilfe von Vorsorgemaßnahmen Notfälle und Krisen zu verhindern oder wenn dies – wie beispielsweise bei der Hochwasserkatastrophe vom Sommer 2021 – nicht möglich ist, zumindest die Funktionsfähigkeit der Verwaltung aufrecht zu erhalten, um so den von einer Katastrophe betroffenen Menschen helfen zu können.

Bei der Flutkatastrophe 2021 arbeitenen Feuerwehr, andere Bereiche der Verwaltung und Hilfsorganisationen wie das Technische Hilfswerk Hand in Hand. Foto: Peter Meuter

Zum Notfallmanagement gehört praktisch die gesamte öffentliche Infrastruktur in Solingen. Wie kann schnell Hilfe organisiert werden ? Wie ist aber auch dafür Sorge zu tragen, dass es weiter Strom gibt und der Zahlungsverkehr läuft ? Und was muss eigentlich vorbereitet sein, damit die Kommunikation gerade dann funktioniert, wenn man diese am dringendsten benötigt ? Also in schweren Krisen- sowie Katastrophenlagen.

„Es handelt sich um das Rückgrat einer Großstadt mit 165.000 Einwohnern“, verdeutlichte jetzt noch einmal Oberbürgermeister Tim Kurzbach, der ferner betonte, Solingen sei schon heute gut aufgestellt. So verwies der OB auf die Flut vom zurückliegenden Juli, als es zum Beispiel darum ging, ganze Stadtteile wie Unterburg binnen kurzer Zeit zu evakuieren, sowie auch auf die Corona-Krise in den zurückliegenden zwei Jahren.

Allerdings können jederzeit neue Herausforderungen kommen, wobei heute beinahe alles mit der IT-Sicherheit steht und fällt. So sind, um nur zwei Punkte zu nennen, der Ausfall eines Stadt-Servers durch Überflutung oder aber die Lahmlegung des Rettungsdienstes Szenarien, auf die die Verantwortlichen vorbereitet sein müssen.

Deshalb schuf die Stadt zuletzt die Stelle eines Beauftragten für das Notfallmanagement, der die Aufgabe hat, sämtliche notwendige Bereiche zu koordinieren und dafür zu sorgen, dass im Ernstfall alle Rädchen ineinandergreifen. Erste Treffen zwischen der Stadt, Technischen Betrieben, Feuerwehr, Stadtwerken, Klinikum, Stadt-Sparkasse sowie den Hilfsorganisationen und der Polizei fanden mittlerweile statt, so dass nun die jeweiligen Konzepte und Strukturen aufgebaut werden können.

Parallel dazu stehen Zivil- und Katastrophenschutz. Diese umfassen neben den oben erwähnten Schutzräumen und Sirenen auch Aspekte von Aufenthaltsregelungen (Evakuierungen), des Gesundheitsschutzes und des Selbstschutzes der Bevölkerung. Indes wurden gerade diese Bereiche in der Zeit nach der Wiedervereinigung vernachlässigt oder – wie bei Bunkern – gleich ganz kaputt gespart.

So existieren etwa für den Fall einer militärischen Konfrontation nach Angaben von Ordnungsdezernent Jan Welzel derzeit „keine Konzepte“. Dementsprechend sei der Bund gefordert, Versäumnisse zu beheben, hieß es vonseiten der Stadt, die ihrerseits versicherte, das in ihrer Macht Stehende zu tun. Dies koste allerdings auch Geld, stellten der Dezernent und OB Tim Kurzbach am Dienstag im Ausschuss an die Adresse der anwesenden Politiker gerichtet klar.