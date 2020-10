Corona-Pandemie in Solingen : Stadt für regional einheitliche Regeln

Zapfen mit Maske. Die Corona-Krise ist auch in Kneipen und Restaurants nach wie vor allgegenwärtig. Foto: dpa/Christoph Soeder

Solingen Aktualisierter Landeserlass könnte Regeländerungen beispielsweise in Gaststätten bringen. Die Inzidenzzahl liegt weiterhin über 50.

Die Zahl der aktuell positiven Corona-Tests ist am Dienstag erneut leicht angestiegen. Wie die Stadt mitteilte, vergrößerte sich die Gruppe der zurzeit von dem Virus betroffenen Personen im Vergleich zum Wochenbeginn um zwei auf nunmehr 136 Infizierte. Und auch die sogenannte Inzidenzzahl für Solingen ging wieder nach oben. So liegt diese Kennziffer augenblicklich bei 69,3 neuen Fällen auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Damit ist die Klingenstadt mit einem Inzidenzwert jenseits der 50 weiterhin „Corona-Risikogebiet“. Wobei sich an den bestehenden Regelungen zur Eindämmung des Coronavirus in den kommenden Tagen wohl nicht viel verändern wird. Denn nachdem die Stadt bereits am vergangenen Samstag verschärfte Maßgaben zum Verhalten in der Öffentlichkeit in Kraft gesetzt hat, gehen die Verantwortlichen im Rathaus davon aus, dass ein neuer Erlass des Landes vom Montagabend für Solingen selbst keine allzu weitreichenden Veränderungen mit sich bringen wird.

„Die meisten Punkte des Erlasses sind durch die Solinger Allgemeinverfügung bereits abgedeckt. Nur an einzelnen Stellen ist eine Nachregelung nötig“, sagte Ordnungsdezernent Jan Welzel (CDU) am Dienstag. In der aktualisierten Verfügung des NRW-Gesundheitsministeriums gehe es unter anderem darum, die Gruppengröße in der Öffentlichkeit von zehn auf fünf Personen zu reduzieren. Und zudem, so Welzel, sollten für Gaststätten reduzierte Öffnungszeiten festgelegt sowie ein zeitliches Verkaufsverbot für Alkohol ausgesprochen werden.

Der Landeserlass an sich hat laut der Stadt noch keine Rechtskraft. Aus diesem Grund gelten die neuen Regeln erst mit einer aktualisierten Allgemeinverfügung der Stadt. Sie wird voraussichtlich am kommenden Samstag, 0 Uhr, in Kraft treten. Jan Welzel: „So können wir zunächst sorgfältig prüfen, abwägen und informieren. Und die Bürger haben Zeit, sich mit neuen Regeln vertraut zu machen.“

Parallel will sich die Stadtspitze bemühen, wie schon im Frühjahr dieses Jahres auch jetzt wieder zu einheitlichen Regelungen für das gesamte bergische Städtedreieck zu kommen. So berichtete Ordnungsdezernent Welzel, dass mittlerweile entsprechende Gespräche mit den Entscheidungsträgern aus den beiden Nachbarstädten Wuppertal sowie Remscheid aufgenommen worden seien.

Tatsächlich ist die Situation bezogen auf die Inzidenz-Zahl dort ebenfalls weiter angespannt. So schaffte es Remscheid zwar inzwischen, wieder unter den Grenzwert von 50 neuen Fällen auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen zu kommen. Dafür sieht es in Wuppertal aber etwas schlechter aus, liegt die Inzidenzzahl in der Schwebebahn-Stadt mit einem Wert von 67,9 doch nur unwesentlich unter der Solinger Zahl.