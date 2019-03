Verkehrsstörungen: Neue Debatte um A 3-Anschluss nach Baustart Eselsweg

Aufderhöhe Autofahrer hatten sich beschwert, dass keine Arbeiter auf der neuen Großbaustelle zu sehen sein. Kritik kommt auch Unternehmern aus dem Gewerbegebiet Höhscheider Weg.

Die neue Baustelle Höhscheider Weg ist erst wenige Tage alt – und schon hagelt es Beschwerden. So monierten seit dem Baustart am Donnerstag etliche Autofahrer, auf der Baustelle seien keine Arbeiter zu sehen. Eine Kritik, die die Stadt nun zurückwies. So seien in Vorbereitung der eigentlichen Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn bereits einige Bäume gefällt worden, sagte eine Rathaus-Sprecherin am Freitag. Und zudem hätten die Bauarbeiter einen Platz für Baugeräte eingerichtet.