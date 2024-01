Entwicklung in der Innenstadt Stadt Solingen warnt vor Stillstand am Fronhof

In den zurückliegenden Tagen hat die Debatte über die Zukunft der Innenstadt noch einmal an Fahrt aufgenommen. Denn zum einen ist vor dem Wochenende bekannt geworden, dass der Eigentümer der Clemens-Galerien nach einem Käufer für das Einkaufszentrum am Mühlenplatz Ausschau hält. Und zum anderen könnten in unmittelbarer Nähe schon in absehbarer Zeit ebenfalls Veränderungen anstehen, die gleichermaßen die Entwicklung der Innenstadt beeinflussen würden.