In Gaststätten und Gewerbebetrieben : Stadt verschärft ihre Corona-Kontrollen

Unter anderem sollen Barbershops ins Visier der Ordnungsamt-Mitarbeiter genommen werden. Foto: dpa/Jon Super

Solingen Weil immer wieder Verstöße gegen die Vorschriften registriert werden, erhöht die Verwaltung Ende der Woche die Schlagzahl bei Überprüfungen. Dafür wurde das Kontrollteam vergrößert. Erstmals werden auch Bußgelder fällig.

Seit Wochen schon sind die Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes überall in Solingen unterwegs, um die Einhaltung der Corona-Regeln zu überprüfen. Wobei die Rathaus-Mitarbeiter unter anderem auch sogenannte Barbershops, gastronomische Betriebe sowie andere Dienstleister ins Visier nehmen, wenn es darum geht, mithilfe von Hygienevorgaben eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern.

Allerdings hatten die Beamten zuletzt eher weniger Grund zur Freude über das, was sie dabei sahen. Im Gegenteil, so förderten die Kontrollgänge in den vergangenen Tagen vermehrt zutage, dass die allgemeingültigen Regeln oftmals nicht umgesetzt werden – Tendenz steigend. Weswegen die Stadtverwaltung nun angekündigt hat, die Corona-Kontrollen ab Ende der laufenden Woche merklich auszuweiten.

INFO Testspiele mit bis zu 300 Zuschauern Verordnung Die neue Verordnung tritt Mittwoch in Kraft. Sportlich ist vor allem in der Halle deutlich mehr erlaubt. Die Zahl der Personen, die Kontaktsport betreiben dürfen, wurde von 10 auf 30 erhöht. Auch Testspiele sind möglich. Sogar bis zu 300 Zuschauer sind zulässig, wenn die einfache Rückverfolgbarkeit gewährleistet wird.

„Das Außendienstteam ist verstärkt worden, so dass die Zahl der Kontrollgänge in den Betrieben erhöht werden kann“, hieß es am Dienstag aus dem Solinger Rathaus, wo die Verantwortlichen davon ausgehen, es vornehmlich bei Aufklärungen und Beratungen belassen zu können. Was indes nicht bedeutet, dass die Stadtbediensteten nicht auch anders können. Denn nachdem die Stadt bislang stets darauf verzichtet hat, Bußgelder zu verhängen, sollen Corona-Sünder bei schwerwiegenden Verstößen gegen die Regeln fortan durchaus zur Kasse gebeten werden.

Dabei gehen Ordnungsdezernent Jan Welzel (CDU) und seine Mitarbeiter im Ordnungsdienst davon aus, dass hinter den Verstößen nur in den wenigsten Fällen ein böser Wille steckt. Vielmehr, so die Stadt, habe sich in zahlreichen „Beratungsgesprächen vor Ort gezeigt, dass nicht wenige Unternehmer angesichts der wiederholten Lockerungen der Corona-Schutzverordnung durch das Land NRW unsicher darüber sind, welche Regeln noch gelten“.