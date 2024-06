Nach Ratsbeschluss Stadt Solingen verkürzt Rathaus-Öffnungszeiten

Bürger, die in Zukunft eine Angelegenheit im Rathaus erledigen wollen, werden sich demnächst gegebenenfalls etwas beeilen. Denn wie die Stadt Solingen jetzt mitgeteilt hat, werden die Öffnungszeiten im Rathaus in Mitte sowie in den anderen städtischen Verwaltungsgebäuden ab 1. Juli eingeschränkt. Keine Änderungen gibt es nach Angaben aus der Stadtverwaltung hingegen in der Bürgerbüros in Mitte, Ohligs sowie Höhscheid.